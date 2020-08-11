Son dakika haber: Rize'de debisi yükselen derenin karşı tarafında mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
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Son dakika haber: Rize'de debisi yükselen derenin karşı tarafında mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Son dakika haberlerine göre Rize'nin Pazar ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle debisi yükselen derenin karşı tarafında mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.

Son dakika haber: Rize'de debisi yükselen derenin karşı tarafında mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
11.08.2020 16:31 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:06

Rize'nin Pazar ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle debisi yükselen derenin karşı tarafında mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.

İlçenin Handağı köyünde yaş çay toplamak için bahçeye giden 7 kişi, şiddetli yağış sonucu derenin debisinin yükselmesi üzerine bulundukları yerde mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 6 kişilik AKUT ekibi, mahsur kalanları halat yardımıyla derenin karşısına geçirdi.

AKUT Rize ekibi lideri Güçlü Uzunalioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurtarılan vatandaşların sabah saatlerinde çay toplamak için dereden yürüyerek karşıya geçtiğini söyledi.

Yağış sonucu dere sularının yükselmesi üzerine 7 kişinin bahçede kaldığını belirten Uzunalioğlu, "Tekrar karşı tarafa geçememişler. Biz hava hattı kurduk, halat yardımıyla daha sonra dereden vatandaşları karşıya geçirdik." dedi.

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Kaynak: AA

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