Son dakika haber | Rize'de 3 köy için karantina kararı
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Son dakika haber | Rize'de 3 köy için karantina kararı

Son dakika gündem haberi... RİZE'de, Covid-19 vakası artan 3 köyde karantina kararı alındı.

Son dakika haber | Rize'de 3 köy için karantina kararı
18.08.2020 21:22 | Son Güncelleme: 18.08.2020 21:26

RİZE'de, Covid-19 vakası artan 3 köyde karantina kararı alındı.

Covid-19 vaka sayılarında artışın sürdüğü Rize'de, İl Sağlık Müdürlüğü geçen günlerde yaptığı açıklamada, "Şu an virüs hiç olmadığı kadar yakınımızdadır ve risk hiç olmadığı kadar büyüktür" uyarısı yapmıştı. Vaka sayılarının sürekli artması ve belli bölgelerde yoğunlaşması ardından bugün alınan karar ile Rize'nin Güneysu ilçesinde bulunan Kibledağı, Gürgen ve Başköy köylerinin karantina altına alındığı açıklandı.

İl Sağlık Müdürlüğü'ce yapılan açıklamada; "İlimiz Güneysu İlçesine bağlı Kibledağı, Gürgen ve Başköy köylerinde mevcut koronavirüs vakalarının yoğun filyasyon çalışmalarına ve önlemlere rağmen diğer ilçe ve beldelerimize nazaran daha yüksek olması sebebiyle bu yerler karantina altına alınmıştır. Söz konusu karantina uygulamasına 20 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 12.00 (öğle) itibariye başlanacak olup, vaka artış hızı tamamen kontrol altına alınana dek devam edilecektir" denildi.Bu kapsamda söz konusu bu yerleşim yerlerine giriş çıkışlar denetime tabi tutulup, gereksiz giriş çıkışlara izin verilmeyeceğinin belirtildiği açıklamaya şu ifadelere yer verildi:

"Yine söz konusu muhtarların yardımı ve camilerimizden anonslar da yapılarak sağlık ekiplerimizce tek tek bütün evlerde semptom sorgulaması yapılacak, en ufak bir semptomu olan kişiye derhal müdahale edilerek, söz konusu ev veya evler ayrıcalıklı olarak da izole edilecektir. Ayrıca çok ciddi ihtiyaçları karşılanması haricinde izin verilenler dışında sokağa çıkışlarda ciddi anlamda sınırlandırılmıştır. Bu zorlu süreçte gerek karantina bölgemizde gerekse de tüm ilimizde yaşayan vatandaşlarımızı maksimum tedbirli olmaya, kurallara harfiyen uymaya davet ediyoruz. Yarınlarda rahat olabilmek adına bugünlerden işi sıkı tutmanın faydasına ve gerekliliğine inancımız tamdır. Zaman sabır zamanıdır."


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Kaynak: DHA

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