Son dakika haber! Rize'de 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Son dakika haber! Rize'de 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

12.03.2021 19:23 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:27
Son dakika haber! Rize'de 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Gelen son dakika haberine göre Rize'nin Çayeli ilçesinde yapılan ruhsatsız silah operasyonunda 12 tabanca ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde yapılan ruhsatsız silah operasyonunda 12 tabanca ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde S.F'nin yasa dışı silah kaçakçılığı yaptığı ve silahları ticari taksi ile Ardeşen ilçesinden Rize'ye ardından İstanbul'a sevk edeceği bilgisine ulaştı.

Ekipler adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Ş.K. yönetimindeki otomobile Çayeli ilçesi Kemer köyü mevkisinde operasyon düzenlendi.

Otomobilde ve bir kişinin üzerinde yapılan aramada poşetlere sarılı vaziyette 12 ruhsatsız tabanca bulundu.

Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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