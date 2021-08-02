Son dakika haber... Rıza Kayaalp bronz madalya kazandı
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Son dakika haber... Rıza Kayaalp bronz madalya kazandı

Son dakika haber... Rıza Kayaalp bronz madalya kazandı
Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, İranlı Amin Mirzazadeh'i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, İranlı Amin Mirzazadeh'i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Kayaalp, üç olimpiyatta da madalya kazanan ikinci Türk güreşçi olarak tarihe geçti.

Makuhari Messe'de grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya geldi. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ve peş peşe çırpmayla bir anda 7-0 öne geçen milli sporcu, ilk yarıyı bu skorla önde geçti. İkinci devrede savunmada kalan milli sporcu, 2 sayı verse de karşılaşmayı 7-2 kazandı.

Rıza Kayaalp, Tokyo 2020'de bronz madalya alarak olimpiyatlardaki üçüncü madalyasına ulaştı.TARİHE GEÇTİ

Kayaalp, rahmetli Hamit Kaplan'ın ardından üç olimpiyatta da madalya kazanan ikinci Türk güreşçi olarak spor tarihimize geçti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, bronz madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, bronz madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
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