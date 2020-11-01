Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları (2)
01.11.2020 17:08 | Son Güncelleme: 01.11.2020 17:23
Arama kurtarma çalışmalarından görünüm İş makinalarının çalışması Ekiplerin sessiz dinleme yapmasıİZMİR - Bayraklı ilçesinde bulunan ve depremde tamamı yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Arama kurtarma çalışmalarından görünüm
İş makinalarının çalışması
Ekiplerin sessiz dinleme yapması
İZMİR - Bayraklı ilçesinde bulunan ve depremde tamamı yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu