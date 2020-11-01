Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları (2)
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Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları (2)

01.11.2020 17:08 | Son Güncelleme: 01.11.2020 17:23

Arama kurtarma çalışmalarından görünüm İş makinalarının çalışması Ekiplerin sessiz dinleme yapmasıİZMİR - Bayraklı ilçesinde bulunan ve depremde tamamı yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarından görünüm

İş makinalarının çalışması

Ekiplerin sessiz dinleme yapması

İZMİR - Bayraklı ilçesinde bulunan ve depremde tamamı yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor

Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları (2)
Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları (2)
Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları (2)
Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)
Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (2)
Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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