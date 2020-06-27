Son dakika haber | RİVA'DA TEKNE KAYALIKLARA ÇARPTI: MAHSUR KALANLAR KURTARILDI (1)
Son dakika gelişmesine göre BEYKOZ Riva'da teknenin çarptığı kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
27.06.2020 12:42 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:14
İstanbul DHA - BEYKOZ Riva'da teknenin çarptığı kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Riva açıklarında gece saatlerinde iki kişinin bulunduğu tekne kayalıklara çarptı. Kayalıklarda mahsur kalan iki kişi geceyi ateş yakarak geçirdi. Mahsur kalanlardan bir kişi kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşarak yardım istedi. Çok sayıda kurtarma ekibinin çalışması sonucu kayalıklardaki kadın da kurtarıldı.
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Kaynak: DHA