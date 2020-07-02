Son dakika haber: Rimena Giyim tasarımcı Dalmış'tan yaza uygun giyim tavsiyeleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Rimena Giyim tasarımcı Dalmış'tan yaza uygun giyim tavsiyeleri

Gelen son dakika haberine göre Merkezi İstanbul'da bulunan ve Türkiye'de birçok televizyon, dizi, ünlü sanatçı ve model tarafından tercih edilen Rimena giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, yaz aylarına uygun giyim konusunda tavsiyelerde bulundu.

Son dakika haber: Rimena Giyim tasarımcı Dalmış'tan yaza uygun giyim tavsiyeleri
02.07.2020 13:12 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:17

Merkezi İstanbul'da bulunan ve Türkiye'de birçok televizyon, dizi, ünlü sanatçı ve model tarafından tercih edilen Rimena giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, yaz aylarına uygun giyim konusunda tavsiyelerde bulundu.

Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış önderliğinde kurulan ve kısa süre içerisinde başarılı tasarımlarıyla adını duyuran marka, korona virüs sebebiyle tüm yaz planlarının tekrar gözden geçirildiği şu günlerde meraklısına yaza dair giyim tavsiyelerinde bulundu. Kadınların her mevsimde olduğu gibi yaz aylarında da ne giyeceklerini bir türlü belirleyemediklerini tahmin ettiklerini belirten Rimena Giyim tasarımcı Abdulselam Dalmış, çok fazla düşünmeye gerek olmadığını, yaza dair kıyafet tercihi yaparken canlı ve enerjik renklere sahip, kendilerini iyi hissettirecek türden kıyafetlere öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. 2020'nin yaz aylarında da önceki yıllarda olduğu gibi açık ve pastel renklerin tercih edileceğini aktaran Dalmış, "Naif ve göz alıcı renkler, nasıl kombin haline getirileceği noktasında da önemli ipuçları veriyor. Pastel renkli ince askılar ve giy-çık giyilmesi kolay ütü gerekmeyen esnek likralı kıyafetleri kadınların tercihi olmalı. Pastel renkli kıyafetler kadar hangi elbiseyi ne şekilde tercih edeceğiniz de önem taşıyor. Korona virüs olmasaydı 2020 yazının farklı tasarımlarla hatırlanacağından bahsedebilirdik. Ancak, herkesin canının derdine düştüğü şu günlerde geçtiğimiz yılların modasının bu yaz döneminde de geçerli olacağını söyleyebiliriz. 2020 yaz aylarında da enerjik ve hareketli elbiselerin moda olacağını ifade edebiliriz. Omuzları açık fırfırlı bluz ve elbise formlarını bilhassa yirmilerinin başında olan kadınların üzerinde görebiliriz. Bu tür bluzların özellikle beyaz ve pastel tonlarının daha çok tercih edildiğini söylemek mümkün" dedi.

"Canlı renklere sahip enerjik kıyafetler tercih edilmeli"

Zor günlerde kadınların neyin moda olduğundan ziyade neyin kendilerini iyi hissettirdiğine önem vermesi gerektiğini vurgulayan Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış, canlı renklere sahip enerjik kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Dalmış, "Bu dönemde işe giden kadınları da unutmuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kısa paçalı pantolonlar tercih edilmeli. Kısa ve bol pantolonlar sayesinde kadınlar kendilerini hem rahat hem de şık hissedebilirler. Bu tür pantolonların çok güzel renkleri var, koyu renklerden ziyade açık renkli pantolonlar tercih edilmeli" diye konuştu. - ŞIRNAK

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Magazin
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir Magazin
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor Magazin
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek Magazin
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı Magazin
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı Magazin
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: 'Beni kurtarın' bile diyemeyecek bir çocuktu
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: "Beni kurtarın" bile diyemeyecek bir çocuktu
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı
Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı
Avrupalı uçak üreticisi Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Avrupalı uçak üreticisi Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur
Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına...
'Hoca' lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
"Hoca" lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Bakan Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan 1 kişi tutuklandı
Bakan Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan 1 kişi tutuklandı
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüste daha kötüsünün olacağını düşünmüyorum
Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüste daha kötüsünün olacağını düşünmüyorum
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Cahit Özkan Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Hadise Burcu Esmersoy Dilan Çiçek Deniz Zehra Çilingiroğlu
Spor Adem Büyük Fatih Terim Sergen Yalçın Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Temmuz Ankara Hakaret Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Rimena Giyim tasarımcı Dalmış'tan yaza uygun giyim tavsiyeleri - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 14:07:31. #1.14#
title