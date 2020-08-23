Son dakika haber | Reyhanlı'da samanlık yangını
Son dakika haberleri... Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.
23.08.2020 18:21 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:35
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Beşaslan Mahallesi'nde, bir çiftiye samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
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Kaynak: AA