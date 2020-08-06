Son dakika haber... Resulayn'da çıkan yangın Ceylanpınar'dan görüldü
Son dakika güncel haberi: Suriye'nin Resulayn kentinde çıkan yangın, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden de görüldü.
06.08.2020 12:27 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:30
Suriye'nin Resulayn kentinde çıkan yangın, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden de görüldü.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin Resulayn kentinde yangın çıktı. Otluk ve çalılık alanda başlayan yangın, kısa sürede anıza sıçradı. Yangın nedeniyle yükselen siyah dumanlar, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden de rahatlıkla görülebildi. Yangın olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.
(İHA)
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Kaynak: İHA