Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 10 üniversiteye yeni fakülte kurulacak
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 10 üniversiteye yeni fakülte kurulacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 10 üniversiteye yeni fakülte kurulacak
Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ - Haberler | Güncel

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, 10 üniversiteye yeni fakülte kurulacağı, 2 üniversitenin de yüksekokullarının kapatılacağı belirtildi.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, 10 üniversiteye yeni fakülte kurulacağı, 2 üniversitenin de yüksekokullarının kapatılacağı belirtildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararına göre; Batman Üniversitesi'ne Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul Galata Üniversitesi'ne Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ne İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi, Mardin Artuklu Üniversitesi'ne Tıp Fakültesi, Muş Alparslan Üniversitesi'ne Diş Hekimliği Fakültesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne Spor Bilimleri Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne de Kayseri Tıp Fakültesi kurulacağı belirtildi.Kararda, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun da kapatılacağı aktarıldı.

Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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