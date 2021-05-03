Son dakika haber: Rekabet Kurulu, THY ile THY DO&CO arasındaki ikram hizmetleri sözleşmesine bireysel muafiyet tanıdı
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Son dakika haber: Rekabet Kurulu, THY ile THY DO&CO arasındaki ikram hizmetleri sözleşmesine bireysel muafiyet tanıdı

Son dakika haber: Rekabet Kurulu, THY ile THY DO&CO arasındaki ikram hizmetleri sözleşmesine bireysel muafiyet tanıdı
Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi... Rekabet Kurulu, Türk Hava Yolları AO ve THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ arasında bazı havalimanlarında THY'nin iç hat ve Türkiye çıkışlı dış hat uçuşlarındaki ikram ve mal hizmeti ihtiyacının karşılanmasına yönelik akdedilen İkram Hizmetleri Sözleşmesi'ne, sözleşmenin imza tarihi olan 17...

Rekabet Kurulu, Türk Hava Yolları AO ve THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ arasında bazı havalimanlarında THY'nin iç hat ve Türkiye çıkışlı dış hat uçuşlarındaki ikram ve mal hizmeti ihtiyacının karşılanmasına yönelik akdedilen İkram Hizmetleri Sözleşmesi'ne, sözleşmenin imza tarihi olan 17 Mayıs 2019'dan itibaren sözleşme süresince (15 yıl) bireysel muafiyet tanıdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulan Kurul kararlara göre, Signature Aviation plc'nin, Blackstone Group Inc, Global Infrastructure Partners ve Cascade Investment L.L.C'nin bağlı şirketlerince yönetilen yatırım fonları aracılığıyla oluşturulan konsorsiyum tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Türk Hava Yolları AO ve THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ arasında, İstanbul, İstanbul/Sabiha Gökçen, Adana, Ankara/Esenboğa, İzmir/Adnan Menderes, Bodrum/Milas, Antalya, Dalaman ve Trabzon havalimanlarında, THY'nin iç hat ve Türkiye çıkışlı dış hat uçuşlarındaki ikram ve mal hizmeti ihtiyacının karşılanmasına yönelik akdedilen İkram Hizmetleri Sözleşmesi'ne, sözleşmenin imza tarihi olan 17 Mayıs 2019'dan itibaren, sözleşme süresince (15 yıl) bireysel muafiyet tanındı.

Dolgun ailesinin kontrolündeki Döksan Basınçlı Döküm ve Makina Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Dabco Hava ve Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Dolpa Pazarlama ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ve Dolsan Dolgunlar Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün YK Yatırım Holding AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.

Aggreko PLC'nin ortak kontrolünün, I Squared Capital (US) Advisors, LLC tarafından yönetilen fonlar ve TDR Capital LLP tarafından yönetilen fonlar tarafından; Anadolu Flygt Pompa Pazarlama ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Xylem Industries S.à.r.l. tarafından devralınması işlemlerine izin verildi.

FLIR Systems Inc'nin tek kontrolünün Teledyne Technologies Incorporated tarafından; Savio Macchine Tessili S.p.A'nın tek kontrolünün dolaylı olarak Vandewiele NV tarafından devralınması işlemleri onaylandı.

KION GROUP AG ve Jungheinrich AG tarafından; Hoesch Schwerter Profile GmbH'nin haddehane varlıklarının devralınması amacıyla bir ortak girişim kurulması işlemine onay verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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