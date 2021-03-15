Son dakika haber... Rekabet Kurulu, Mey İçki'nin, rakı pazarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına karar verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Rekabet Kurulu, Mey İçki'nin, rakı pazarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına karar verdi

15.03.2021 18:27 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:50
Son dakika haber... Rekabet Kurulu, Mey İçki'nin, rakı pazarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına karar verdi

Son dakika haberlerine göre Rekabet Kurulu, Mey İçki San. ve Tic. AŞ hakkında başlattığı soruşturmada, firmanın rakı pazarında hakim durumda olduğuna ve rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına karar verdi.

Rekabet Kurulu, Mey İçki San. ve Tic. AŞ hakkında başlattığı soruşturmada, firmanın rakı pazarında hakim durumda olduğuna ve rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Mey İçki San. ve Tic. AŞ'nin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı, açık noktalarla yaptığı sözleşmelerin münhasırlık içerdiği ve rakip ürün satılmamasını temin için baskı uyguladığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Dosyanın müzakeresi sonucunda, Mey İçki San. ve Tic. AŞ'nin, incelenen dönemde rakı pazarında hakim durumda olduğuna ve rakiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle ilgili kanunu ihlal ettiğine oybirliği ile karar verildi.

Söz konusu ihlale ilişkin, 12 Haziran 2014'te Kurul kararı ile işbu soruşturma dönemini kapsayan süreçte bahsi geçen eylemlere yönelik idari para cezası uygulanması nedeniyle firmaya herhangi bir ilave para cezası uygulanmasına gerek olmadığı kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Akif Ersoy Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Nükhet Duru Deniz Çakır Ferhan Şensoy
Spor Ersun Yanal Halis Özkahya Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Rekabet Kurulu, Mey İçki'nin, rakı pazarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına karar verdi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 18:55:47. #1.16#
title