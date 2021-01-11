Son dakika haber | Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma başlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma başlattı

11.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:29
Son dakika haber | Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma başlattı

Bir son dakika haberine göre Rekabet Kurulunca, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurulunca, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Kurul'un, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuna ilişkin Facebook Inc, Facebook Ireland Ltd, WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC (hepsi birlikte Facebook olarak anılacak) hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "hakim durumun kötüye kullanılması" başlıklı maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açtığı belirtildi.

Son günlerde WhatsApp kullanıcılarına, "WhatsApp kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncelleneceğine" ilişkin bilgilendirme yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Söz konusu bilgilendirmede kullanıcıların WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilmeleri için WhatsApp verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına onay vermeleri gerektiği, aksi halde 8 Şubat 2021'den itibaren WhatsApp'ı kullanamayacakları belirtilmiştir. Bu haliyle güncelleme, daha fazla verinin Facebook tarafından toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını içermektedir." ifadeleri kullanıldı.

"Kurul'un, WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurduğu" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan kararda ayrıca söz konusu uygulamalarının soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğundan 4054 sayılı Kanun'un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir alınması ve bu kapsamda Facebook'un Türkiye'de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook'un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi gerektiğine karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Murat Kurum Donald Trump Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Serdar Ortaç Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Yumlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma başlattı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 15:00:30. #1.14#
title