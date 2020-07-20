Son dakika haber: Rehabilitasyon merkezinde dehşet kamerada
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Son dakika haber: Rehabilitasyon merkezinde dehşet kamerada

Son dakika haberine göre Bursa'da eşini pompalı tüfekle karnından vurup yaraladıktan sonra aynı silahla rehabilitasyon merkezini basan öfkeli kocanın cinnet anları kameraya yansıdı.

20.07.2020 20:05 | Son Güncelleme: 20.07.2020 20:56

Bursa'da eşini pompalı tüfekle karnından vurup yaraladıktan sonra aynı silahla rehabilitasyon merkezini basan öfkeli kocanın cinnet anları kameraya yansıdı. Rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basan Ramazan Arı burada bir kişiyi öldürdü 2 kişiyi de yaraladı. Olay yerinden kaçan Arı, bir hurdacı dükkanında başka bir silahla kafasına sıkarak intihar etti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi, Özel Yıldırım Gelişim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı elindeki pompalı tüfek ile rehabilitasyon merkezine gelen Ramazan Arı, etrafa ateş etmeye başladı. Ne olduğunu anlayamayan sağlık çalışanları ve hastalar etrafa kaçışmaya başladı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, Enes Malik Güloğlu, Musa Güloğlu ve Ayten Yukarı'ya isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Enes Malik olay yerinde hayatını kaybederken, diğer iki kişi hastaneye kaldırıldı. Enes Malik Güloğlu'nun babası olduğu öğrenilen Musa Güloğlu'nun başından ve boynundan vurulduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Saldırının ardından Ramazan Arı olay yerinden kaçtıktan sonra Soğanlı Mahallesi'ndeki yakınlarının hurdacı dükkanında tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Ramazan Arı'nın rehabilitasyon merkezine saldırıyı gerçekleştirmeden önce Ormanlar Yolu Caddesi üzerindeki ikametinde eşi Gülsüm Arı'yı da karnından pompalı tüfekle vurup ağır şekilde yaraladığı, daha sonra rehabilitasyon merkezine gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.

Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

REHABİLİTASYON MERKEZİNDEKİ DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yıldırım ilçesinde bulunan rehabilitasyon merkezindeki dehşet anları merkezin güvenlik kameralarına yansıdı. Elinde tüfekle içeriye giren Arı, rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada kolundan yaralanan bir kadın dışarıya son anda kaçtı. Bir kez daha tüfeği doldurup merkezin iç kısmına geçen Arı bir süre sonra tüfekle kaçmaya çalıştı bu sırada kimliği belirsiz bir kişi elindeki tüfeği alıp kendisini durdurmaya çalıştı. Tüfeği yere düşüren Arı tüfeği yerden alamayınca olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bu sırada içerideki çalışanların kaçışma anları da kameralara yansıdı.

( Fatih Çapkın - Hakan Gönül/İHA)

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Son dakika haber: Rehabilitasyon merkezinde dehşet kamerada

Kaynak: İHA

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