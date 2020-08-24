Son dakika haber... Refüjden taşan su biri zincirleme 2 ayrı kazaya neden oldu Son dakika gündem haberi... Refüjden taşan su biri zincirleme 2 ayrı kazaya neden olduERZURUM-Ağrı karayolundaki orta refüjden taşan suların kayganlaştırdığı yolda meydana gelen biri zincirleme 2 ayrı trafik kazasında can pazarı yaşandı.

Refüjden taşan su biri zincirleme 2 ayrı kazaya neden oldu ERZURUM-Ağrı karayolundaki orta refüjden taşan suların kayganlaştırdığı yolda meydana gelen biri zincirleme 2 ayrı trafik kazasında can pazarı yaşandı. Şanseseri can kaybının olmadığı kazada yaralanan 2 kişi ambulasla hastaneye kaldırıldı. Kaza, bugün öğlen saatlerinde Erzurum-Ağrı karayolunun Paşapınarı mevkiinde meydana geldi. ERZURUM-Ağrı karayolundaki orta refüjden taşan suların kayganlaştırdığı yolda meydana gelen biri zincirleme 2 ayrı trafik kazasında can pazarı yaşandı. Şanseseri can kaybının olmadığı kazada yaralanan 2 kişi ambulasla hastaneye kaldırıldı. Kaza, bugün öğlen saatlerinde Erzurum-Ağrı karayolunun Paşapınarı mevkiinde meydana geldi. Serdar Yıldırım idaresindeki 28 RA 003 plakalı otomobil refüjden taşan suların kayganlaştırdığı yolda kaydı. Yaklaşık 50 metre kayan otomobil takla atarak orta refüjdeki elektrik direğine çarparak durabildi. Sürücü Serdar Yıldırım ile Ümmü Gülsüm Yıldırım'ın yaralandığı kazada araçta bulunan küçük çocukları yara almadan kurtuldu. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü Serdar Yıldırım, "Refüj sulaması iyi yapılmadığı için yola akıyor ve kazaya sebep oluyor. Ben de bu yüzden kaza yaptım" diye konuştu. Yaralılar için ambulans çağrılan karayolunda bu kez zincirleme kaza meydana geldi. Pasinler ilçesinden Erzurum'a gelin getiren düğün konvoyundaki 3 araç suyla kayganlaşan yolda birbirlerine çarptı. 24 EV 340, 25 DS 202, 07 AHN 525 palakalı araçlarda maddi hasara yol açan kaza sonrası olay yerine gelen trafik ekipleri inceleme yaptı.Pasinler ilçesinden konvoyla gelin getirdiklerini anlatan Naim Kaya, "Yoldaki ıslaklık sebebiyle araçlar kayınca zinrcirleme kaza yaşandı. Refüjdeki sulama burada kazalara sebep oluyor" dedi. Bölgede önlem alan polis yeni bir kazanın meydana gelmemesi refüjün bulunduğu alanda durarak sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: DHA