Son dakika haber! RD Global/Invamed ilaç sanayi yatırımlarını artırıyor

Son dakika habere göre Uzun vadede yeni molekül geliştirebilen, daha yüksek katma değerli ilaç ve tıbbi cihaz üretebilen bir yapıya sahip olan RD Global/ Invamed, küresel değer zincirlerinde etkinliğini daha da artırıyor.

Uzun vadede yeni molekül geliştirebilen, daha yüksek katma değerli ilaç ve tıbbi cihaz üretebilen bir yapıya sahip olan RD Global/ Invamed, küresel değer zincirlerinde etkinliğini daha da artırıyor.

Şirket açıklamasına göre, tıp teknolojisinin ve tıbbi teknoloji sektörünün öne çıkan markalarından olan RD Global/Invamed, medikal sanayiindeki stratejik gelişme hedeflerini uygularken, yüksek kalite standartlarını sürdürme konusundaki sağlam siciliyle, insanların da yaşam kalitelerini artıracak yeni tıbbi çözümler üzerinde çalışmalarını tamamladı.

Şirket, yakın zamanda faaliyete başlayacak olan yüksek standartlara sahip 60 bin metrekarelik teknolojik alt yapısını güçlendirdi. Ayrıca, AB ülkeleri ile kıyaslanabilir bir düzeye ulaşmış yeni GMP tesisi ile ilaç endüstrisi alanındaki hedeflerini icraata geçirmeye başladı.

İlaç endüstrisinde küresel ilaç pazarında rekabet üstünlüğü yakalayabilecek bir kapasiteye sahip olan şirket; antibiyotikler, analjezikler olmak üzere birçok ilaç etken maddeleri, ileri teknoloji gerektiren preparatlar, kan ürünleri, insülin ve kanser ilaçları, bazı hormonlar ve radyonüklidler gibi farklı tedavi grubundaki ilaçların üretim çalışmaları yüksek ölçekte hız kazanıyor. Büyük önem taşıyan, işlevsel alanda tam entegrasyon sağlayan formülasyon uzman ekipleri, en yenilikçi ve en ileri tedavileri sağlamak için seri bantlar halinde ürünler üretilmesini sağlıyor.

"Bu alanda sektörün en iyisi olacaktır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen RD Global/Invamed Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Raşit Dinç, "Hastalıkların derin biyolojik geçmişlerine dayanan ilişkileri düşünüldüğünde, tedavinin belirli yöntemlerle sınırlı olmaması gerektiğinin farkındayız. Bu kapsamda, halihazırda yeterli tedavinin olmadığı durumlarda ciddi bir hastalığın tedavi sürecini değiştirebilecek, insanların, ailelerin ve toplumun hayat kalitesini yükseltecek tüm yaklaşımları aktif olarak araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalnızca semptomları değil, hastalığın altında yatan nedenleri hedefleyen kaliteli ürünler üretmeye odaklandıklarını belirten Dinç, "Bu misyonu desteklemek için bilimsel yeniliği teşvik eden ulusal ve uluslararası birçok üniversite, vizyonumuzu paylaşan önde gelen araştırmacılar, doktorlar, halk sağlığı uzmanları ve diğer iş birlikçilerle ortak çalışmalar yapıyoruz. Uyguladığımız çapraz çalışma yöntemleri ve bilim odaklı yeniliklerle yeni ilaçların geliştirilmesi için inovasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dinç, şunları kaydetti:

"Klinik Ar-Ge ve Ür-Ge yeteneklerimizi genişletiyor ve derinleştiriyoruz. Global ölçekte yer alan birinci sınıf teşhis ve tedavi yöntemlerimiz bugüne kadar bizi medikal sektörde farklı bir noktaya getirdi. Bugün, üretim portföyümüzü genişletmek, bilim ve teknoloji odaklı organizasyonumuz için stratejik bir öncelik taşıyor. Hem yeni ilaçlar geliştirmeye, hem de mevcut ürünlerimizi daha da kaliteli hale getirmeye kararlıyız. Benzersiz güçlü yönlerimizi, deneyimimizi ve uzmanlığımızı, insanların yaşamlarını daha iyi bir noktaya getirmek için kullanmaya devam edeceğiz. Eminiz ki, RD Global/Invamed, bu alanda da sektörün en iyisi olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık