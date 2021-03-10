Son dakika haber: RASİM ÖZTEKİN'E VEDA; CENAZESİ ZİNCİRLİKUYU GASİLHANESİ'NE GÖTÜRÜLDÜ
Son dakika haberi: İsa ALMAÇAYIR / USTA oyuncu Rasim Öztekin'in cenazesi aile yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.
İsa ALMAÇAYIR / USTA oyuncu Rasim Öztekin'in cenazesi aile yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.
Ünlü sanatçı Rasim Öztekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Öztekin'in cenazesi, yakınları tarafından Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp, Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Usta oyuncu bugün, Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.
Görüntü dökümü---------------------Cenaze aracının hastane morgundan çıkışı-Cenazeden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
Kaynak: Demirören Haber Ajansı