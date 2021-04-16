Son dakika haber! Rami Kuru Gıda Halinde yangın
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Son dakika haber! Rami Kuru Gıda Halinde yangın

İhlas Haber Ajansı / SELİM BAYRAKTAR - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Rami Kuru Gıda Halinde yangın Haldeki bir iş yeri alev alev yandı Eyüpsultan Rami Kuru Gıda Halindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Rami Kuru Gıda Halinde yangın

Haldeki bir iş yeri alev alev yandı

İSTANBUL - Eyüpsultan Rami Kuru Gıda Halindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında söndürülürken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Eyüpsultan Rami Kuru Gıda Halinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, hal içerisindeki toptancı dükkanlarından bir tanesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden işyeri çalışanları kendilerini dışarıya atarken, haldeki vatandaşlar ise durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Son dakika haber! Rami Kuru Gıda Halinde yangın
Son dakika haber! Rami Kuru Gıda Halinde yangın
Son dakika haber! Rami Kuru Gıda Halinde yangın
Son dakika haber! Rami Kuru Gıda Halinde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM BAYRAKTAR

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