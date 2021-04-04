Son dakika haber | "Ramazan'da uygulanacak iftar kısıtlaması lokantacıların işlerinde yüzde 100 düşüşe sebep olacak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | "Ramazan'da uygulanacak iftar kısıtlaması lokantacıların işlerinde yüzde 100 düşüşe sebep olacak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | 'Ramazan'da uygulanacak iftar kısıtlaması lokantacıların işlerinde yüzde 100 düşüşe sebep olacak'

Edinilen son dakika haberine göre Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak Ramazan ayında iftar ve sahur kısıtlamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, "Ramazan kısıtlamasının ardından birçok esnaf işletmesini kapatacak" dedi.

Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor
Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor
Yeni açıklanan vaka oranlarına göre risk haritası oluşturuldu! Mavi il kalmadı, 68 şehir kırmızı kategoride
Yeni açıklanan vaka oranlarına göre risk haritası oluşturuldu! Mavi il kalmadı, 68 şehir kırmızı kategoride

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak Ramazan ayında iftar ve sahur kısıtlamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, "Ramazan kısıtlamasının ardından birçok esnaf işletmesini kapatacak" dedi.

İşlerin zaten düşük olduğunu ve Ramazan kısıtlaması ile de yüzde 100 düşüş olacağını söyleyen Altan Aydemir, "İnsan sağlığı her şeyden önemlidir. Ortada bir salgın var. Bu salgınla mücadele ediliyor ama burada da bizim çarkı döndürmemiz için bazı beklentilerimiz vardı. Ramazan ayı ile ilgili alınan bu kararı biz beklemiyorduk. Birçok ümitlerimiz vardı. Ramazan ayında da insanlarımız hep oruç olduğu için bütün esnaflarımız, lokantalarımız zaten kapalı. Lokantalarımızın akşam iftarda bir beklentisi oluyordu. O da kapatıldı. Şimdi nasıl ayakta duracağız? Nasıl mücadele edeceğiz? Bizlerde şaşırmış durumdayız. Çünkü gündüz zaten yüzde 70 oranında işlerimizde düşüş oluyordu. Şimdi yüzde 100 düşüş olacak. Kısa çalışma ödeneğinin de bugün son günü, personellerimiz bizim başımızın tacı, çalışma arkadaşlarımız bizim olmazsa olmazlarımızdan. Ancak bin 500 TL yardım onları ne kadar geçindirecek. Personellerimiz bize gelip nasıl geçineceğiz, nasıl yapacağız? diyorlar" dedi.

Aydemir, zor dönemlerden geçildiğini ve bu dönem sonunda birçok esnafın işletmelerini kapatacağını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ramazanda toplu yemekler oluyordu. Kurum yemekleri ya da şirket yemekleri oluyordu. Onlardan bizlere de artık kısıtlama getirildi. Tabi ki bu beklediğimiz bir sonuç değildi. Beklediğimiz bir haber değildi. Ancak alınan kararlara da saygı duyuyoruz. Daha önce Mart ayında açılmış olduğunda bizlere bazı kısıtlamalar getirilmişti. Bizlerde geçen hafta denetimlerimizi yaptığımızda bütün esnaf arkadaşlarımın da kriterlere uyduğunu gördük. Kapıda HES kodu uygulaması gibi, girişlerde ateş ölçer ve dezenfektan konuldu. Zaten maske ve masalarda ki mesafe hep açıktı. Yani yasak kalktığından itibaren herkes harfiyen uymuştu. Gezdiğimiz kurum müdürlerimizde zaten gördüler. Lokantalarda eskisi gibi müşteri yok. Kısıtlamalar geldi. Tabi ki çok zor ve sıkıntılı bir dönem geçecek. İnşallah öyle olmaz tahminime göre birçok esnaf işletmelerini kapatacak." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Fuat Oktay Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Dilan Çıtak Burcu Biricik Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Şenol Güneş Nihat Özdemir İsmail Kartal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | "Ramazan'da uygulanacak iftar kısıtlaması lokantacıların işlerinde yüzde 100 düşüşe sebep olacak" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 11:17:20. #1.14#
title