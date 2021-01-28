Son dakika haber! Rafael Nadal ve Serena Williams'tan Avustralya Açık'taki sıkı denetime destek
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Son dakika haber! Rafael Nadal ve Serena Williams'tan Avustralya Açık'taki sıkı denetime destek

28.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:53
Son dakika haber! Rafael Nadal ve Serena Williams'tan Avustralya Açık'taki sıkı denetime destek

Son dakika haber... Dünyaca ünlü tenisçiler Rafael Nadal ve Serena Williams, katılacakları sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkı denetim altında düzenlenmesine destek verdi.

Dünyaca ünlü tenisçiler Rafael Nadal ve Serena Williams, katılacakları sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkı denetim altında düzenlenmesine destek verdi.

ABD basınına konuşan tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Nadal, "Tenisçilere turnuva öncesinde uygulanan bu izolasyon süreci için çok üzgünüm. Ama buraya geldiğimizde, denetimlerin bu kadar sert olacağını biliyorduk. Avustralya, bu sıkı denetimler sayesinde virüsle baş edebiliyor." dedi.

Aralarında Novak Djokovic'in de yer aldığı bazı tenisçilerin sıkı denetimleri eleştirmesinin normal olduğunu belirten Nadal, "Olaya daha geniş açıdan bakabilirsek, dünya genelinde ne kadar çok insanın bu virüs nedeniyle vefat ettiği ortada. İnsanlar, babasını, annesini, onlara veda etme şansı yakalayamadan kaybediyor. Bu, bir gerçek ve etrafımda çok yakın olduğum kişiler, bu durumları yaşamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan tek kadınlarda eski dünya 1 numarası ABD'li Serena Williams ise turnuva öncesi karantinaya kızı Olympia ile girdiğini belirterek, "Kurallar süper derecede sert, ama bu iyi bir şey. Geçen yıl ABD'de bu yeni normal kurallarına zaten alışmıştık. Günler boyunca otelde, 3 yaşındaki biriyle kalmak zor. Ama bunun sonunda herkesin güvende olacağını bilmek, bu zorluklara değer." değerlendirmesinde bulundu.

Melbourne'e gelen kafiledeki 3 uçakta yeni tip koronavirüs vakalarına rastlanması nedeniyle bu araçlarda yer alan 72 tenisçi, otel odasından çıkmaya veya antrenman yapmaya izin verilmeyen sıkı denetimli karantinaya alınmıştı. Aralarında Victoria Azarenka, Angelique Kerber, Bianca Andreescu gibi önde gelen isimlerin de bulunduğu söz konusu kadın oyuncular için 3-7 Şubat tarihlerinde ön hazırlık turnuvası yapılacak.

Melbourne kentinde 8 Şubat'ta başlayacak Avustralya Açık'ta mücadele edecek kalan tenisçilerin ise otel sınırları içinde günde 5 saat boyunca bireysel antrenmanlarına izin veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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