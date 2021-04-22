Son dakika haber: Radyoloji uzmanı doktor, çevre yolunda park halindeki otomobilinin önünde ölü bulundu
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Son dakika haber: Radyoloji uzmanı doktor, çevre yolunda park halindeki otomobilinin önünde ölü bulundu

Son dakika haber: Radyoloji uzmanı doktor, çevre yolunda park halindeki otomobilinin önünde ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre DİYARBAKIR'da özel bir hastanede görevli Radyoloji Uzmanı Doktor Mehmet Karaşin (41), çevre yolunda park halindeki otomobilinin önünde ölü bulundu.

DİYARBAKIR'da özel bir hastanede görevli Radyoloji Uzmanı Doktor Mehmet Karaşin (41), çevre yolunda park halindeki otomobilinin önünde ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, çevre yolunda park halindeki 34 DBA 286 plakalı otomobili görüp, kontrol etmek için durdu. Polisler, aracın önünde yerde yatan kişiyle karşılaşıp sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, özel bir hastanede radyoloji uzmanı olarak görev yapan Doktor Mehmet Karaşin olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.Evli ve 1 çocuk babası Mehmet Karaşin'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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