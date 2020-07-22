Son dakika haber... Putin ve Miçotakis, Ayasofya'yı görüştü Son dakika güncel haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde iki liderin Ayasofya'yı görüştüğü belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde iki liderin Ayasofya'yı görüştüğü belirtildi.

Danıştay'ın Ayasofya'yı müze statüsünden çıkarmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın cami olarak ilan edilmesini öngören tasarıyı imzalaması üzerine başta Yunanistan olmak üzere birçok ülkeden açıklamalar gelmişti. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Açıklamada Putin ve Miçotakis'in görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, ekonomik, sosyal, kültürel, endüstriyel, bilim ve teknik anlamlarında iş birliklerinin arttırılması konusunda sözlü anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

KRİTİK AYASOFYA VE LİBYA KONULARI

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada Putin ve Miçotakis'in Akdeniz ve Libya'da yaşanan son gelişmeleri ele aldığı belirtilirken, Ayasofya konusunda da fikir alışverişinde bulundukları ifade edildi. İkilinin görüşmesinde Ayasofya üzerine yapılan ortak değerlendirmede bulunulduğu, liderlerin Ayasofya'nın statüsündeki değişikliği değerlendirdiği aktarıldı. Putin ve Miçotakis'in Ayasofya'nın olağanüstü kültürel, tarihi ve manevi öneminin altını çizdiği ve bu ortak mirasın korunmasının önemine dikkat çektiği vurgulandı.

(İHA)

Kaynak: İHA