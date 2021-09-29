Son dakika haber... Putin: 'Türkiye'nin Rusya yatırımları toplam 1,5 milyar, Rusya'nın Türkiye yatırımları 6,5 milyar dolara ulaştı. - Haberler
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Son dakika haber... Putin: "Türkiye'nin Rusya yatırımları toplam 1,5 milyar, Rusya'nın Türkiye yatırımları 6,5 milyar dolara ulaştı.

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Putin: "Türkiye'nin Rusya yatırımları toplam 1,5 milyar, Rusya'nın Türkiye yatırımları 6,5 milyar dolara ulaştı.

Putin: " Türkiye'nin Rusya yatırımları toplam 1,5 milyar, Rusya'nın Türkiye yatırımları 6,5 milyar dolara ulaştı. Büyük projelerin hepsi planlı şekilde devam etmektedir"

Son dakika haber... Putin:
AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri
Putin: '(Türkiye ile) İş birliğimiz, uluslararası arenada başarılı bir şekilde sürüyor.

Putin: "(Türkiye ile) İş birliğimiz, uluslararası arenada başarılı bir şekilde sürüyor.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi başladı
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Haber: Son dakika haber... Putin: 'Türkiye'nin Rusya yatırımları toplam 1,5 milyar, Rusya'nın Türkiye yatırımları 6,5 milyar dolara ulaştı. - Haberler
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