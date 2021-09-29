Son dakika haber... Putin: "Türkiye'nin Rusya yatırımları toplam 1,5 milyar, Rusya'nın Türkiye yatırımları 6,5 milyar dolara ulaştı.
AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Putin: "Türkiye'nin Rusya yatırımları toplam 1,5 milyar, Rusya'nın Türkiye yatırımları 6,5 milyar dolara ulaştı.
Putin: " Türkiye'nin Rusya yatırımları toplam 1,5 milyar, Rusya'nın Türkiye yatırımları 6,5 milyar dolara ulaştı. Büyük projelerin hepsi planlı şekilde devam etmektedir"
AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri