Son dakika haber... Putin, tatbikatta ölen Rus Bakan Ziniçev'in veda törenine katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Putin, tatbikatta ölen Rus Bakan Ziniçev'in veda törenine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber... Putin, tatbikatta ölen Rus Bakan Ziniçev'in veda törenine katıldı

Son dakika haberlerine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Norilsk kentinde düzenlenen bir tatbikat sırasında hayatını kaybeden Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev'in, Moskova'da yapılan veda törenine katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Norilsk kentinde düzenlenen bir tatbikat sırasında hayatını kaybeden Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev'in, Moskova'da yapılan veda törenine katıldı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Rusya'nın Norilsk kentinde düzenlenen bir tatbikatta suya düşen Rus yönetmen Aleksandr Melnik'i kurtarmak için arkasından atlayan ve kafasını kayalara vurarak hayatını kaybeden Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev için başkent Moskova'da bulunan bakanlık binasında veda tören düzenlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rus bakanlar, parlamento vekilleri, Rus siyasiler, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın tüm birim müdürleri ve personeli ve Rus halkı törende hazır bulunurken Rus lider Putin törene TSİ 11.00'de katıldı.

Vladimir Putin, tabutuna Rusya bayrağı sarılı olan Yevgeniy Ziniçev'in tabutuna kırmızı karanfiller bıraktı. Putin daha sonra başını tabuta koyarak dua etti. Oldukça üzgün olduğu gözlemlenen Putin, bir süre tabut başında bekledikten sonra Rus bakanın ailesine ve yakınlarına taziyelerini sundu. Putin daha sonra bakanlık binasından ayrıldı.

Rus Bakan Yevgeniy Ziniçev'in cenazesi Moskova'daki törenin ardından doğduğu şehir olan St. Petersburg şehrine götürülecek ve buradaki aile mezarlığında toprağa verilecek. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Bakan Koca: '(Kovid-19) Eğer aşılanma bu düzeyde yapılmamış olsaydı, şu an vaka sayımız en az 4-5 kat, hastane yükümüz de bir o kadar artmış olacaktı.

Son dakika haber | Bakan Koca: "(Kovid-19) Eğer aşılanma bu düzeyde yapılmamış olsaydı, şu an vaka sayımız en az 4-5 kat, hastane yükümüz de bir o kadar artmış olacaktı.

 Bakan Koca: '(Kovid-19) Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. mu varyantı 2 vaka var. Bu 2 vaka da İstanbul'da, aşılı değiller.'

Bakan Koca: "(Kovid-19) Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. mu varyantı 2 vaka var. Bu 2 vaka da İstanbul'da, aşılı değiller."

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Tanju Özcan Fahrettin Koca Binali Yıldırım
Magazin Ece Üner Yıldız Tilbe Amelia Hamlin
Spor Uğur İbrahim Altay Max Meyer Çağdaş Atan Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mustafa Şentop Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber... Putin, tatbikatta ölen Rus Bakan Ziniçev'in veda törenine katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 01:45:08. #1.11#