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Son dakika haber... Putin, KGAÖ liderleriyle Kazakistan'daki durumu görüştü

Son dakika haber... Putin, KGAÖ liderleriyle Kazakistan'daki durumu görüştü
AA / Ali Cura - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üye ülkelerinin liderleriyle görüştüğünü bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üye ülkelerinin liderleriyle görüştüğünü bildirdi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in dün ve bugün Kazakistan'daki durumla ilgili KGAÖ ülkeleri liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmeler yaptığını aktaran Peskov, Putin ve Tokyayev arasında ise birden fazla görüşme gerçekleştiğini vurguladı.

Peskov, "Görüşmede, Kazakistan'daki durum, Kazakistan vatandaşlarının güvenliği, düzenin sağlanması ve uluslararası terörizm ile mücadele için KGAÖ yetkisi çerçevesinde ortak eylemler müzakere edildi." dedi.

Ayrıca Peskov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun KGAÖ barış gücünün operasyonları hakkında başından itibaren sürekli olarak Putin'e rapor verdiğini kaydetti.

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ile askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara güvenlik güçleri müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.

Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ülke liderlerinden yardım istedi. KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar doğrultusunda Kazakistan'a asker gönderildi.

KGAÖ, 2002'de Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kurulmuştu.

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AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri

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