Son dakika haber: Putin, İsrail Başbakanı Bennett ile görüştü
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Son dakika haber: Putin, İsrail Başbakanı Bennett ile görüştü

Son dakika haber: Putin, İsrail Başbakanı Bennett ile görüştü
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile telefonda görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile telefonda görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, İsrail tarafının inisiyatifi ile Putin ve Bennett arasında yapılan görüşmede siyasi, ticari ve beşeri alanlarda ikili iş birliğine dair güncel konular ele alındı.

2. Dünya Savaşı'nda yaşanan olaylarda tarihsel gerçeklerin korunması ile ilgili konulara işaret edilen görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki önlemler ele alındı.

Bölgesel konuların da müzakere edildiği görüşmede, Rusya ile İsrail arasındaki geleneksel dostane ilişkilerin geliştirilmesi için karşılıklı anlayış vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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