Son dakika haber... Putin ile Erdoğan, Türkiye'deki yangınları görüştü
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Son dakika haber... Putin ile Erdoğan, Türkiye'deki yangınları görüştü

Son dakika haber... Putin ile Erdoğan, Türkiye'deki yangınları görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'nin güneyindeki orman yangınlarıyla ilgili durumu görüştüğü belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'nin güneyindeki orman yangınlarıyla ilgili durumu görüştüğü belirtildi. Görüşmede doğal afetle mücadelede iki ülke arasındaki etkileşimin önemine vurgu yapıldığı ifade edildi.

Rusya lideri Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de farlı şehirlerde devam eden orman yangınlarını ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin tarafından görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Türkiye'nin güney bölgelerinde çıkan orman yangınlarının yol açtığı acil durum ele alındı. Bu doğal afetle mücadelede iki ülke arasındaki etkileşimin önemine vurgu yapıldı" denildi. Putin'in orman yangınlarına karşı Türkiye'ye desteklerinin devam edeceği mesajı verilirken, Erdoğan'ın da desteği için Putin'e teşekkür ettiği vurgulandı.

Türkiye-Rusya Hükümetlerarası 17. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı da görüşüldü

İki liderinin orman yangınlarının yanı sıra dün Moskova'da gerçekleştirilen Türkiye-Rusya Hükümetlerarası 17. Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısını da ele aldığı aktarıldı. Açıklamada, "İkili Hükümetlerarası Komisyonun bir gün önce gerçekleştirdiği toplantının sonuçları hakkında olumlu yönde değerlendirme yapıldı" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA

Son dakika haber... Putin ile Erdoğan, Türkiye'deki yangınları görüştü
Son dakika haber... Putin ile Erdoğan, Türkiye'deki yangınları görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü
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