Son dakika haber: Putin'den BM Genel Kurulu'nda koronavirüs aşısı açıklaması
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Son dakika haber: Putin'den BM Genel Kurulu'nda koronavirüs aşısı açıklaması

Gelen son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilk kez görüntülü konferans yoluyla gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurulu'nda konuştu.

Son dakika haber: Putin'den BM Genel Kurulu'nda koronavirüs aşısı açıklaması
22.09.2020 21:30 | Son Güncelleme: 22.09.2020 21:34

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilk kez görüntülü konferans yoluyla gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurulu'nda konuştu. Putin, "Özellikle BM personelinin ve ofislerinin gönüllü aşılaması için aşımızı ücretsiz olarak sunmayı teklif ediyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BM 75'inci Genel Kurulu toplantısında konuşma gerçekleştirdi. Putin, Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısını BM personeline ve ofislerine ücretsiz sunmayı teklif etti. Putin şöyle konuştu: "Koronavirüs, tıpkı herkes gibi Birleşmiş Milletler personelini, genel merkezini ve bölge yapılarını vurdu. Rusya, BM'ye gerekli tüm nitelikli yardımı sağlamaya hazırdır. Özellikle BM personelinin ve ofislerinin gönüllü aşılaması için aşımızı ücretsiz olarak sunmayı teklif ediyoruz. Bu konuda BM meslektaşlarımızdan talepler aldık ve bunlara cevap vereceğiz."


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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