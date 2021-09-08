Son dakika haber: Putin, Bakan Zinichev'in ölümüyle ilgili taziye mesajı paylaştı
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Son dakika haber: Putin, Bakan Zinichev'in ölümüyle ilgili taziye mesajı paylaştı

Son dakika haber: Putin, Bakan Zinichev'in ölümüyle ilgili taziye mesajı paylaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Edinilen son dakika haberine göre Rusya Acil Durumlar Bakanı General Yevgeny Zinichev, Kuzey Kutbu şehri Norilsk'teki tatbikatlar sırasında başka birinin hayatını kurtarırken vefat etti.

Rusya Acil Durumlar Bakanı General Yevgeny Zinichev, Kuzey Kutbu şehri Norilsk'teki tatbikatlar sırasında başka birinin hayatını kurtarırken vefat etti. Devlet Başkanı Putin, bakanın ani ölümüyle ilgili taziye mesajı paylaştı. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Acil Durumlar Bakanı Yevgeny Zinichev'in ölümüyle ilgili olarak ailesine ve arkadaşlarına derin taziyelerini iletti. Rusya Uzay Ajansı Roscosmos'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Zinichev'in başka birinin hayatını kurtarırken vefat ettiği belirtildi. 

ZİNİCHEV KİMDİR?

18 Ağustos 1966'da Leningrad'da doğan Acil Durumlar Bakanı Yevgeny Zinichev, 1984-1986'da SSCB Silahlı Kuvvetleri'nde Kuzey Filosu'nda görev yaptıktan sonra 1987-2015 yıllarında devlet güvenlik kurumlarında farklı görevlerde çalışmıştı. Haziran 2015'ten Temmuz 2016'ya kadar Federal Güvenlik Servisi (FSB) Kaliningrad Bölge Müdürlüğü görevini yürüten Zinichev, 2018 yılında Rusya Acil Durumlar Bakanlığı görevine getirilmişti.


Son dakika haber: Putin, Bakan Zinichev'in ölümüyle ilgili taziye mesajı paylaştı
Son dakika haber: Putin, Bakan Zinichev'in ölümüyle ilgili taziye mesajı paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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