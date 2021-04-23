Son dakika haber | Pursaklar'da koltuk çocukların
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Son dakika haber | Pursaklar'da koltuk çocukların

Son dakika haber | Pursaklar'da koltuk çocukların
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Pursaklar'da faaliyet gösteren Gökyüzü Bahçesi Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i ziyaret etti.

Pursaklar'da faaliyet gösteren Gökyüzü Bahçesi Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i ziyaret etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kendisini ziyaret eden öğrencileri makamında kabul etti.

Öğrenciler, belediye çalışmaları hakkında merak ettikleri soruları Başkan Ertuğrul Çetin'e yöneltti. Çocuklar, sorularını yanıtlayan Başkan Ertuğrul Çetin'e teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Kısa süre de olsa Pursaklar Belediye Başkanı koltuğuna oturan çocuklar, isteklerini ve temennilerini Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e iletti.

Gökyüzü Bahçesi Anaokulu müdürü ve öğretmenleri de Çetin'e kendilerini kabul ettikleri için memnuniyetlerini dile getirirken, kısa sürede gerçekleştirmiş oldukları çalışmalarla, Pursaklar'ı marka şehir haline getiren Başkan Çetin'e teşekkür etti.

"Geleceğimizin mimarlarına daha iyi bir Pursaklar bırakmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Salgın nedeniyle 23 Nisan çocuk bayramını ikinci defa çocuklardan ayrı geçirdiklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; "Çocuklar bizim geleceğimizdir. Bu makamlarda oturan yöneticiler olarak, yarınlarda bu makamları dolduracak olan çocuklarımızın, ülkemizi daha iyi noktalara taşıyacak olmalarından çok umutluyuz. Azimle, gayretle çalışarak inşallah bizlerden bu koltuğu devr alacaklar. Büyüyen, gelişen, modern Türkiye'yi daha ileriye taşıyacaklarına olan güvenim tamdır. Bizlerde geleceğimizin mimarlarına daha iyi bir Pursaklar bırakmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ziyaretleri ile beni mutlu eden minik öğrencilerimiz başta olmak üzere bizlere geleceğe dair umutlar veren tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Ziyarette çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Ertuğrul Çetin, minik konuklarına çeşitli hediyeler verdi. - ANKARA

Son dakika haber | Pursaklar'da koltuk çocukların
Son dakika haber | Pursaklar'da koltuk çocukların
Son dakika haber | Pursaklar'da koltuk çocukların
Son dakika haber | Pursaklar'da koltuk çocukların
Son dakika haber | Pursaklar'da koltuk çocukların

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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