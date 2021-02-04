Son dakika haber! Pubinno, twozero Ventures'tan yatırım alarak toplam yatırımını 2.5 milyon dolara çıkardı

Son dakika haberlerine göre Yeme içme sektörüne hijyen, sürdürülebilirlik ve verimliliğe yönelik teknolojiler üreten Pubinno, Seri A yatırım turu öncesinde bir 'köprü turu' (bridge round) olarak adlandırdığı yatırımı;

Yeme içme sektörüne hijyen, sürdürülebilirlik ve verimliliğe yönelik teknolojiler üreten Pubinno, Seri A yatırım turu öncesinde bir 'köprü turu' (bridge round) olarak adlandırdığı yatırımı; Türkiye'nin ilk spor, medya ve eğlence odaklı girişim sermayesi fonu olan twozero Ventures'dan aldığını açıkladı. Alınan yatırımla birlikte Pubinno'nun aldığı toplam yatırım tutarı yaklaşık 2,5 milyon dolara ulaştı.

Aldıkları yatırımla ilgili değerlendirmede bulunan Pubinno kurucu ortağı ve CEO'su Can Algül; "Dünyaya mükemmel tat ve hijyende içecek sunma vizyonuyla çıktığımız bu yolda; yüksek teknolojimizle halihazırda 5 ülkede 20 milyon bardaktan fazla mükemmel içecekler servis ettik. Aldığımız yatırımla, Pubinno'nun farklı coğrafyalara yayılma hızınının fişekleneceğine inanıyoruz. Hedefimizdeki ilk ülke ise İngiltere'dir" dedi.

YENİ ÜRÜN SMART CLEAN İKİNCİ ÇEYREKTE PAZARA SUNULACAK

Geliştirdikleri akıllı çözümlere de değinen Can Algül, "Pubinno içecek ekosisteminde yer alan üretici, mekan sahibi, tüketici, servis elemanı ve teknik destek ekiplerinin tamamını kapsayarak dünyanın ilk yapay zekaya sahip içecek musluğu Smart Tap ve yazılım teknolojisi Smart Platform ürünleriyle öne çıkıyor. 'Mükemmel tat' arayışını IoT teknolojileriyle harmanlamaya devam edeceğiz. Pandemi ile her bardakta aynı kaliteyi sunmanın yanında bira üreticileri ve mekanlar için hijyen de oldukça önemli bir başlık haline geldi. Bu noktada Pubinno; Smart Clean isimli ürünüyle barlar restaurantlar açıldığında içecek severlere en hijyenik ürünleri tüketmeleri için içecek hatlarının temizliğini yapay zeka teknolojisiyle sağlıyor. 2 yıldır Ar-Ge'sini yürüttüğümüz Smart Clean ürününün lansmanını, bu yılın ikinci çeyreğinde globalde yapacağız" diye konuştu.

ARSLAN: PUBİNNO'NUN GLOBAL YOLCULUĞU İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK

İstanbul Portföy Yönetimi'nin kurucusu olduğu yatırım fonu twozero Ventures'ın yöneticisi Yiğit Arslan ise şunları söyledi;

"Yeme-içme sektörüne önemli bir yenilik getiren Pubinno yatırımını tamamlamış olmaktan son derece memnunuz. Kurulduğumuz ilk günden bu yana spor, medya ve eğlence sektöründeki yatırımlarına hızla devam ediyor. Pubinno, kullanıldığı her noktada servis edilen içeceklerin aynı kalite ve lezzete sahip olmasına olanak sunarken, aynı zamanda yazılım teknolojisi sayesinde de sağladığı veriler ile endüstrideki tüm paydaşların operasyonel verimliliğini maksimum seviyeye çıkarıyor. Pubinno'nun içecek sektörünün önde gelen global markalarından birisi olması yolunda önemli bir adımı birlikte atmış bulunuyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı