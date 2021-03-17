Son dakika haber | BURSA PTT şubesi soyan ikili, 1500 güvenlik kamerası izlenerek, yakalandı
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Son dakika haber | BURSA PTT şubesi soyan ikili, 1500 güvenlik kamerası izlenerek, yakalandı

17.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:06

Son dakika gelişmesine göre PTT şubesi soyan ikili, 1500 güvenlik kamerası izlenerek, yakalandıBURSA'da 3 ay önce girdikleri PTT şubesinde personeli tabancayla etkisiz hale getirerek, kasadaki 10 bin 400 lirayı alıp kaçan Fatih Y. (21) ve Barış K.

PTT şubesi soyan ikili, 1500 güvenlik kamerası izlenerek, yakalandı

BURSA'da 3 ay önce girdikleri PTT şubesinde personeli tabancayla etkisiz hale getirerek, kasadaki 10 bin 400 lirayı alıp kaçan Fatih Y. (21) ve Barış K. (20), polis ekiplerince 1500 güvenlik kamerasına ait görüntüler izlenerek yakalandı.

Soygun, 4 Aralık günü, Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Montlarının kapüşonlarıyla yüzlerini gizleyerek PTT şubesine giren 2 şüpheliden biri, vezneye yönelip belindeki tabancayı çıkartarak, görevliden kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan 10 bin 400TL'yi alan 2 şüpheli, koşarak, kaçtı.

SOYGUN ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarınca kaydedilen soygunun ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, aradan geçen 3 ayda 1500 güvenlik kamerasının görüntülerini izledi. Yapılan araştırmalar sonunda da şüphelilerin Fatih Y. ve Barış K. olduğu tespit edildi. Soygunun ardından boş arazide çıkarttıkları kıyafetlerini ateşe vererek yakıp, yeni kıyafet giydikleri saptanan ikilinin Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gittiği tespit edildi.

BİRİ BURSA'DA DİĞERİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

Adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik 2 aylık teknik takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Fatih Y. Bursa'da, Barış K. ise İstanbul'daki evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber | BURSA PTT şubesi soyan ikili, 1500 güvenlik kamerası izlenerek, yakalandı
Son dakika haber | BURSA PTT şubesi soyan ikili, 1500 güvenlik kamerası izlenerek, yakalandı
Son dakika haber | BURSA PTT şubesi soyan ikili, 1500 güvenlik kamerası izlenerek, yakalandı
Son dakika haber | BURSA PTT şubesi soyan ikili, 1500 güvenlik kamerası izlenerek, yakalandı
Son dakika haber | BURSA PTT şubesi soyan ikili, 1500 güvenlik kamerası izlenerek, yakalandı
Son dakika haber | BURSA PTT şubesi soyan ikili, 1500 güvenlik kamerası izlenerek, yakalandı
Son dakika haber | BURSA PTT şubesi soyan ikili, 1500 güvenlik kamerası izlenerek, yakalandı
Son dakika haber | BURSA PTT şubesi soyan ikili, 1500 güvenlik kamerası izlenerek, yakalandı
Son dakika haber | BURSA PTT şubesi soyan ikili, 1500 güvenlik kamerası izlenerek, yakalandı
Son dakika haber | BURSA PTT şubesi soyan ikili, 1500 güvenlik kamerası izlenerek, yakalandı
Son dakika haber | BURSA PTT şubesi soyan ikili, 1500 güvenlik kamerası izlenerek, yakalandı
Son dakika haber | BURSA PTT şubesi soyan ikili, 1500 güvenlik kamerası izlenerek, yakalandı
Son dakika haber | BURSA PTT şubesi soyan ikili, 1500 güvenlik kamerası izlenerek, yakalandı
Son dakika haber | BURSA PTT şubesi soyan ikili, 1500 güvenlik kamerası izlenerek, yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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