Son dakika haber! PTT'den "Küresel Salgınla Mücadele" konulu anma pulu

Ptt AŞ tarafından, dünyayı etkisi altına alan küresel salgına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Küresel Salgınla Mücadele" konulu anma pulu ile ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

Ptt AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Küresel Salgınla Mücadele" konulu, 5 lira 10 kuruş bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 9 lira bedelli ilk gün zarfı, şirkete ait www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde satışa çıktı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte PTT Pul Müzesi'nde "Küresel Salgınla Mücadele 11.03.2022 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.