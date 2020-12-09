Son dakika haber! PSG-Medipol Başakşehir karşılaşması bugün TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edecek

Son dakika haberler: Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Paris Saint-Germain maçının bu akşam (9 Aralık Çarşamba) TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Paris Saint-Germain maçının bu akşam (9 Aralık Çarşamba) TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, karşılaşmanın bu akşam TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

Gümüşdağ, aynı hakemlerle maça çıkmama kararını aldıklarını UEFA'ya bildirdiklerini ve bu konuda UEFA ile protokol imzalandığını belirtti.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük