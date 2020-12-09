Son dakika haber! PSG-Medipol Başakşehir karşılaşması bugün TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! PSG-Medipol Başakşehir karşılaşması bugün TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edecek

09.12.2020 02:05 | Son Güncelleme: 09.12.2020 02:08
Son dakika haber! PSG-Medipol Başakşehir karşılaşması bugün TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edecek

Son dakika haberler: Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Paris Saint-Germain maçının bu akşam (9 Aralık Çarşamba) TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Paris Saint-Germain maçının bu akşam (9 Aralık Çarşamba) TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, karşılaşmanın bu akşam TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

Gümüşdağ, aynı hakemlerle maça çıkmama kararını aldıklarını UEFA'ya bildirdiklerini ve bu konuda UEFA ile protokol imzalandığını belirtti.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

İlgili Haberler

Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir karşılaşması ertelendi
Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir karşılaşması ertelendi
Son Dakika: Hakemin ırkçılık yaptığı PSG-Başakşehir maçı ertelendi
Son Dakika: Hakemin ırkçılık yaptığı PSG-Başakşehir maçı ertelendi
PSG Manchester deplasmanında kazandı, Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti
PSG Manchester deplasmanında kazandı, Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Cemal Hünal Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses Aras Bulut İynemli
Spor Falcao Ersun Yanal Caner Erkin Sinan Gümüş Gökhan Gönül
Tüm Haberler Silah Aralık Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! PSG-Medipol Başakşehir karşılaşması bugün TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edecek - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 02:08:30. #1.14#
title