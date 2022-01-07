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Son dakika haber... Prof. Dr. Sencer İmer hayatını kaybetti

Son dakika haber... Prof. Dr. Sencer İmer hayatını kaybetti
AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sencer İmer, 80 yaşında vefat etti.

Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sencer İmer, 80 yaşında vefat etti.

Ufuk Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İmer için yarın üniversitenin İncek Kampüsü Konferans Salonu'nda tören düzenlenecek.

İmer'in cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri

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