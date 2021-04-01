Prof. Dr. Hüsamettin Gökay hayatını kaybetti
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Prof. Dr. Hüsamettin Gökay hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Prof. Dr. Hüsamettin Gökay hayatını kaybetti

İSTANBUL Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı emekli öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsamettin Gökay dün 96 yaşında hayatını kaybetti.

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İSTANBUL Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı emekli öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsamettin Gökay dün 96 yaşında hayatını kaybetti.  

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı emekli öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsamettin Gökay, kronik idrar yolu enfeksiyonu ve iç kanama nedeniyle dün 96 yaşında hayatını kaybetti. Prof. Gökay, Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Vakfı'nın da eski başkanlarındandı. Gökay'ın yarın Zincirlikuyu Camii avlusunda kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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