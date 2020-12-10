Prof. Dr. Ceyhan: Mide kanaması geçirdim, şu anda çok iyiyim
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Prof. Dr. Ceyhan: Mide kanaması geçirdim, şu anda çok iyiyim

10.12.2020 10:21 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:29
Prof. Dr. Ceyhan: Mide kanaması geçirdim, şu anda çok iyiyim

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tedavi gördüğü hastaneden fotoğraf paylaşarak, mide kanaması geçirdiğini ve şu an sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tedavi gördüğü hastaneden fotoğraf paylaşarak, mide kanaması geçirdiğini ve şu an sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. 

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçen salı günü CNN Türk canlı yayınında bir anda rahatsızlandı. Hemen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ceyhan, tetkikleri yapıldıktan sonra servise alındı. Prof. Dr. Ceyhan, Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Ceyhan, "Arayan, soran, ilgilenen ve dualarını esirgemeyen bütün dostlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir mide kanaması geçirdim şu anda çok iyiyim. Yakında görüşmek umuduyla" dedi. Ceyhan, tedavi gördüğü hastanede çekilen fotoğrafını da paylaştı.

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,


Prof. Dr. Ceyhan: Mide kanaması geçirdim, şu anda çok iyiyim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ

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