Son dakika haber: Prof. Dr. Acemioğlu'nun koronavirüsten ölümü meslektaşlarını üzdü
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Son dakika haber: Prof. Dr. Acemioğlu'nun koronavirüsten ölümü meslektaşlarını üzdü

17.12.2020 11:14 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:18
Son dakika haber: Prof. Dr. Acemioğlu'nun koronavirüsten ölümü meslektaşlarını üzdü

Gelen son dakika haberlerine göre KİLİS 7 Aralık Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Bilal Acemioğlu'nun (51) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi, birlikte görev yaptığı akademisyenlerde üzüntüye yol açtı.

KİLİS 7 Aralık Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Bilal Acemioğlu'nun (51) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi, birlikte görev yaptığı akademisyenlerde üzüntüye yol açtı.

7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bilal Acemioğlu, geçen ay rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedaviye alınan Acemioğlu, 14 Aralık günü doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. 4 çocuk babası Prof. Dr. Acemioğlu, 15 Aralık günü Kilis'te törenle toprağa verildi.

Prof. Dr. Acemioğlu'nun vefatı 7 Aralık Üniversitesi'nde birlikte görev yaptığı meslektaşlarını yasa boğdu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurahman Çetin, meslektaşlarını virüs nedeniyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Prof. Dr. Çetin, 2008 yılından bu yana 7 Aralık Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Acemioğlu'nun atık sulardan ağır metal ve boya arıtımı konularında çalışmalar yaptığını belirterek, "Üniversitemizde görev yapan çok değerli bir bilim adamıydı. Kendi alanında 34 yayını olan çalışkan birisiydi. Her zaman işini titizlikle yapan, çok değerli biriydi" diye konuştu.Aynı fakültede görev yapan Doç. Dr. Metin Açıkyılmaz da Prof. Dr. Acemioğlu'nun önemli bir bilim insanı olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Bilal Acemioğlu'nun birçok yurt dışı yayında akademisyenlere danışmanlık yaptığını anlatan Doç Dr. Açıkyılmaz, "Bölgenin sorunlarına yönelik çalışmalar yapıyordu ve çevre sorunlarıyla ve özellikle atık sularla ilgili çok ciddi çalışmaları, güzel projeleri vardı. Bu yönüyle kendisini hep arayacağız" dedi.

Üniversitede görev yapan diğer akademisyenler de Prof. Dr. Acemioğlu'nun vefatından üzüntü duyduklarını ifade ederek, koronavirüs salgını sürecinde tedbirlere uyulması çağrısı yaptı.


Son dakika haber: Prof. Dr. Acemioğlu'nun koronavirüsten ölümü meslektaşlarını üzdü
Son dakika haber: Prof. Dr. Acemioğlu'nun koronavirüsten ölümü meslektaşlarını üzdü
Son dakika haber: Prof. Dr. Acemioğlu'nun koronavirüsten ölümü meslektaşlarını üzdü
Son dakika haber: Prof. Dr. Acemioğlu'nun koronavirüsten ölümü meslektaşlarını üzdü
Son dakika haber: Prof. Dr. Acemioğlu'nun koronavirüsten ölümü meslektaşlarını üzdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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