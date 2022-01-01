Son dakika haber... Prizden çıkan yangın faciaya neden oluyordu, ev sahibi gözyaşların hakim olamadı

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir evin prizinden çıkan yangın, faciaya davetiye çıkarıyordu.

Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Memur-Sen TOKİ evlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde DG-18 Blok, 4'üncü katta bir evin yatak odasında bulunan prizden kaynaklı yangın çıktı. Banyoda olan ev sahibi, yangının çıktığını fark etmesiyle komşularından yardım istedi. Komşuları itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ve site yönetimi, yangın söndürme çalışmaları başlattı. Kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Ev sahibinin eşi ve çocukları dışarıda beklerken, ev sahibi ve oğlunun saçı yangın söndürme çalışması sırasında yandı. Aile fertleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Ekiplerin yangınla ilgili incelemesi sürüyor. - DİYARBAKIR