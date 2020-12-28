Son dakika haber... Premier Lig'deki Everton-Manchester City maçına Kovid-19 engeli
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Son dakika haber... Premier Lig'deki Everton-Manchester City maçına Kovid-19 engeli

28.12.2020 19:33 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:36
Son dakika haber... Premier Lig'deki Everton-Manchester City maçına Kovid-19 engeli

Edinilen son dakika gelişmesine göre İngiltere Premier Lig'de bugün oynanması planlanan Everton-Manchester City karşılaşması, konuk ekipte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

İngiltere Premier Lig'de bugün oynanması planlanan Everton-Manchester City karşılaşması, konuk ekipte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, geçen hafta 4 kişinin koronavirüse yakalandığı Manchester City Kulübünde, yeni pozitif vakalar tespit edildi.

Ligin 16. haftasında bu akşam oynanması planlanan Everton-Manchester City karşılaşması tedbir amaçlı ertelendi.

Manchester ekibinden yapılan açıklamada ise, testi pozitif çıkan isimlerin karantinaya alındığı ve kulübün antrenman tesislerinin kapatıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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