Son dakika haber... Premier Lig'de 6'da 6 yapan Manchester City, averajla liderliğe yükseldi
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Son dakika haber... Premier Lig'de 6'da 6 yapan Manchester City, averajla liderliğe yükseldi

20.01.2021 23:09 | Son Güncelleme: 20.01.2021 23:12
Son dakika haber... Premier Lig'de 6'da 6 yapan Manchester City, averajla liderliğe yükseldi

Son dakika haber... İngiltere Premier Lig'de Aston Villa'yı 2-0 mağlup eden Manchester City, galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

İngiltere Premier Lig'de Aston Villa'yı 2-0 mağlup eden Manchester City, galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Premier Lig'de ilk haftadan ertelenen maçta Manchester City, Etihad Stadı'nda Aston Villa'yı konuk etti.

Manchester ekibi, 79. dakikada Bernardo Silva ve 90. dakikada İlkay Gündoğan'ın penaltıdan attığı gollerle rakibini 2-0 yendi.

Ligde üst üste 6. maçını kazanan Manchester City, puanını 38'e yükselterek averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Aston Villa ise 26 puanla 11. sırada kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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