Son dakika haber... Pozantı'da çıkan örtü yangını söndürüldü
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Son dakika haber... Pozantı'da çıkan örtü yangını söndürüldü

Son dakika haber... Pozantı'da çıkan örtü yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Gökbez Mahallesi'ndeki örtülük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye, Pozantı Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve Pozantı Belediyesinin su tankeri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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