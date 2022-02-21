Son dakika haber! "Poyrazköy" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 68 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi - Haberler
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Son dakika haber! "Poyrazköy" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 68 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

AA, Murat Kaya - Güncel
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Son dakika haber!

Edinilen son dakika gelişmesine göre "Poyrazköy" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 68 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

"Poyrazköy" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 68 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

AA / Murat Kaya - Güncel

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