Son dakika haber | Popülerliği devam etsin diye evini yakmış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Popülerliği devam etsin diye evini yakmış

Son dakika haberleri... ANTALYA'da üst üste iki gün evini yakan Rus vatandaşı M.G. (31), komşularının şikayetçi olması üzerine gözaltına alındı.

Son dakika haber | Popülerliği devam etsin diye evini yakmış
12.07.2020 12:20 | Son Güncelleme: 12.07.2020 13:08

ANTALYA'da üst üste iki gün evini yakan Rus vatandaşı M.G. (31), komşularının şikayetçi olması üzerine gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.G., "Popülerliğim devam etsin diye evimi yaktım" dedi.

Olay, geçen salı gecesi Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 147 Sokak üzerinde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Rus vatandaşı M.G.'nin yaşadığı evde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil'e bildirdi. Apartman sakinleri binayı boşaltırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada yanan evde olduğu öğrenilen M.G., itfaiye ekibince alevlerin içerisinden çıkarıldı. Yangın bir süre sonra ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olaydan bir gün sonra aynı evin tekrar yandığını görenler, durumu yine itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye yangını büyümeden söndürdü. Yaşananlar üzerine apartmanda oturanlar yangını çıkardığı iddiasıyla M.G.'den şikayetçi oldu. Apartman sakinleri, M.G.'nin poşetle pelerin yaparak gezdiğini, bina üzerinde yer alan borulardan tırmanarak evine girdiğini söyledi.Yangından bir gün sonra yeniden yanan evine gelen M.G. ile komşuları arasında kavga çıktı. Kavganın ardından olay yerinden kaçan M.G.'yi polis ekipleri dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde şüphe üzerine durdurup gözaltına aldı. Geceyi nezarette geçiren M.G., sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmek için polis merkezinden çıkarıldı. M.G., gazetecilerin "Evini niye yaktın" sorusuna, "Popülerliğim devam etsin diye yaktım" karşılığını verdi. Polis aracına bindirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu Ekonomi
İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi Magazin
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Elazığ ve Bingöl depremlerini bilen Naci Görür, beklenen Marmara depremiyle ilgili konuştu: Bardağı taşıran son damla olabilir Güncel
Elazığ ve Bingöl depremlerini bilen Naci Görür, beklenen Marmara depremiyle ilgili konuştu: Bardağı taşıran son...
Ayasofya'nın cami olması Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif Güncel
Ayasofya'nın cami olması Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Sokak ortasında sevgilisini öldüren şahıs daha sonra intihar etti 3. Sayfa
Sokak ortasında sevgilisini öldüren şahıs daha sonra intihar etti
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı Politika
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
Restorana gece ateş açıp sabah molotof atan müşteri, iş yeri sahibi tarafından vuruldu
Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?
Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?
Ali Babacan'dan 'Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii için yurt dışından gelen tepkilere cevap verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii için yurt dışından gelen tepkilere cevap verdi
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
İngiliz efsanesi Jackie Charlton, yaşamını yitirdi
İngiliz efsanesi Jackie Charlton, yaşamını yitirdi
Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
Diagne'den kafa karıştıran Trezeguet paylaşımı! Fotoğrafa sosyal medyadan yorum yağdı
Diagne'den kafa karıştıran Trezeguet paylaşımı! Fotoğrafa sosyal medyadan yorum yağdı
SGK pandemi öncesi döneme döndü! Özel hastaneler hasta alamayacak
SGK pandemi öncesi döneme döndü! Özel hastaneler hasta alamayacak
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Hüseyin Filiz Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Filiz Akın Cem Davran Acun Ilıcalı
Spor Falcao İrfan Buz Sergen Yalçın Hikmet Karaman Sofiane Feghouli
Daha Fazla Kaza Ateş Asker Bursa
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Popülerliği devam etsin diye evini yakmış - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 13:12:20. #1.14#
title