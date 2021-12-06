Son dakika haber: Pompalı tüfekli dehşet anları kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Pompalı tüfekli dehşet anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Pompalı tüfekli dehşet anları kamerada

Son dakika haberleri: Samsun'da bir kişiyi takip ederek girdiği restoranda pompalı tüfekle ateş açarak yaralayan 3 kişi polis tarafından yakalanırken, dehşet anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Samsun'da bir kişiyi takip ederek girdiği restoranda pompalı tüfekle ateş açarak yaralayan 3 kişi polis tarafından yakalanırken, dehşet anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde dün akşam saat 20.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini takip eden şahısların peşinden gelerek içinde bulunduğu restoranda pompalı tüfekli saldırıya uğrayan T.K. (25) yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan T.K., ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Silahlı saldırıyı düzenleyen şüpheliler olay yerinden otomobile bilenerek kaçtılar. Polis şüphelilerin kaçtığı otomobili terk edilmiş halde buldu.

Polis, yapılan araştırma sonucu olayla ilgili O.B., U.A. ve R.S.'yi gözaltına aldı. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde silahla yaralanan T.K.'nin lokantaya girmesi, saldırganların peşinden gelmesi, hem dışarıdan peşinden hem de lokantaya girerek ateş edip kaçması yer alıyor. - SAMSUN

Son dakika haber: Pompalı tüfekli dehşet anları kamerada

Son dakika haber: Pompalı tüfekli dehşet anları kamerada

Son dakika haber: Pompalı tüfekli dehşet anları kamerada

Son dakika haber: Pompalı tüfekli dehşet anları kamerada

Son dakika haber: Pompalı tüfekli dehşet anları kamerada

Son dakika haber: Pompalı tüfekli dehşet anları kamerada

İlaç almak için eczaneye giden kadın, evde anne ve babasının cesedini buldu

İlaç almak için eczaneye giden kadın, evde anne ve babasının cesedini buldu

 Oğlunun intiharının ardından sırra kadem basan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu

Oğlunun intiharının ardından sırra kadem basan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu

 AVM'de iki grubun kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Masa ve sandalyeler havada uçuştu

AVM'de iki grubun kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Masa ve sandalyeler havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title