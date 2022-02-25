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Son dakika haber! Pompalı tüfekle öldürülen şahsın cenazesi morgdan alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberine göre Pompalı tüfekle öldürülen şahsın cenazesi morgdan alındıANTALYA Antalya'nın Aksu ilçesinde pompalı tüfekle öldürülen şahsın cenazesi morgtan yakınları tarafından alındı.

ANTALYA (İHA) - Pompalı tüfekle öldürülen şahsın cenazesi morgdan alındı

ANTALYA Antalya'nın Aksu ilçesinde pompalı tüfekle öldürülen şahsın cenazesi morgtan yakınları tarafından alındı.

Dün öğleden sonra Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi Kır sokak üzerinde meydana gelen olayda, yaklaşık bir hafta önce aralarında tartışma çıkan iki ailenin fertleri Mevlüt Erenve oğlu Saadettin Eren ile S.M ve H.M. önünde karşı karşıya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede pompalı tüfekle, Mevlüt Eren'i sol omuz kısmından ağır şekilde, Sadettin Eren'i ise bacağından yaralandı. Mevlüt Eren olay yerinde hayatını kaybederken oğlu ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Mevlüthan Eren'in cenazesi morga kaldırıldı. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Mevlüt Eren'in cenazesi yakınları tarafından alındı. Eren'in cenazesinin Aksu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler S.M. ile oğlu H. M'nin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Son dakika haber! Pompalı tüfekle öldürülen şahsın cenazesi morgdan alındı

Son dakika haber! Pompalı tüfekle öldürülen şahsın cenazesi morgdan alındı

Son dakika haber! Pompalı tüfekle öldürülen şahsın cenazesi morgdan alındı

Son dakika haber! Pompalı tüfekle öldürülen şahsın cenazesi morgdan alındı

Son dakika haber! Pompalı tüfekle öldürülen şahsın cenazesi morgdan alındı

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - 3. Sayfa

Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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