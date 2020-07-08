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Son dakika haber! Polonyalı blog yazarı koronavirüs nedeniyle bir kargo gemisinde 14 gün mahsur kaldı
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Son dakika haber! Polonyalı blog yazarı koronavirüs nedeniyle bir kargo gemisinde 14 gün mahsur kaldı

Son dakika güncel haberi: Polonyalı seyahat blogu yazarı Eva zu Beck (29) çıktığı dünya turunda koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden bir kargo gemisinde 14 gün mahsur kaldı.

Son dakika haber! Polonyalı blog yazarı koronavirüs nedeniyle bir kargo gemisinde 14 gün mahsur kaldı
08.07.2020 15:50 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:54
Polonyalı seyahat blogu yazarı Eva zu Beck (29) çıktığı dünya turunda koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden bir kargo gemisinde 14 gün mahsur kaldı.

Polonyalı seyahat blogu yazarı Eva zu Beck (29) çıktığı dünya turunda koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden bir kargo gemisinde 14 gün mahsur kaldı. Beck, Mart ayının başlarında Kahire'den uçakla Arap Yarımadası'nda bulunan Yemen'e bağlı Sokotra Adası'na geldi. Ancak, halkı koronavirüsten korumak için adaya giriş çıkışlar kapatılınca haftalarca adada kaldı.

BAE'YE GİDEN BİR KARGO GEMİSİNDE KALDI

Sonunda adadan ayrılmak eve dönebilmek için BAE'ye giden bir kargo gemisine denk gelen Beck, yolculuğunun 6 gün sürdüğünü ve BAE'ye giriş yapabilmek için 8 gün daha adada karantina altında kaldığını belirtti. Polonya'daki evinden konuşan Beck, "Kendimi Yemen'deki Sokotra adasında buldum. 80 gün boyunca orada kaldım. Bu, tüm karantinayı Sokotra'da geçirmem gerektiği anlamına geliyordu, adada mutluydum. Ancak bu durumun uzun sürmeyeceğini biliyordum. Sonsuza kadar orada olamayacağımı biliyordum. Üç hafta önce biz oradayken, adadaki politik durum yavaş yavaş kötüleşiyordu " dedi. Yemen, ülkenin iç savaşa girdiği 2014 sonundan bu yana büyük çatışmalarla karşılaştı. Son haftalarda, kriz Sokotra'da kötüleşti ve Yemen ayrılıkçıları valisini görevden aldı.

"14 GÜN SONRA ABU DABİ'YE GİDEBİLİYORUZ"

Mahsur kaldığı günlerde neler yaptığını anlatan Beck, "Orada kalsaydım, sonbahara kadar orada takılı kalma riskiyle karşı karşıya olduğumu biliyordum. Arkadaşlarım ve ben Mayıs ayının başından beri adadan çıkmak için bir yol bulmaya çalışırken, yaklaşık bir ay geçirdik. Bakın, hala bildiğim kadarıyla adada koronavirüs yok. Ada kendini ve insanlarını virüsten korumaya niyetliydi, bu yüzden sınırlı seyahat seçenekleri vardı. Limana yanaşmış olsak da gemiyi terk etmemize izin verilmedi." ifadelerini kullandı. Daha sonra koronavirüs testi yapılan ve sonucu negatif çıktıktan sonra BAE'ye giriş yapan Beck, "Vizeyi aldım. Bir koronavirüs testinden tam 14 gün sonra, tahliye tedbiri olarak Abu Dabi'ye gidebiliyoruz ve buradan eve dönebileceğim" dedi.

- Kara

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Kaynak: DHA

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