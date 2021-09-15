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Son dakika haber: Polonya hükümeti AB'den ayrılmayı planlamıyor

AA / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Polonya hükümeti AB'den ayrılmayı planlamıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi Genel Başkanı (PiS) Jaroslaw Kaczynski, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmak istemediğini ve egemenliğini koruyan bir ülke olarak üyeliğini sürdürmek istediğini açıkladı.

Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi Genel Başkanı (PiS) Jaroslaw Kaczynski, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmak istemediğini ve egemenliğini koruyan bir ülke olarak üyeliğini sürdürmek istediğini açıkladı.

Kaczynski, Polonya resmi haber ajansına (PAP) yaptığı açıklamada, Polonya'nın AB'den ayrılması anlamına gelen Polexit sözcüğünün muhalefet tarafından propaganda amaçlı kullanıldığını söyledi.

Polonya'nın AB'den ayrılmayı düşünmediğini vurgulayan Kaczynski, egemenliğini koruyan bir ülke olarak üyeliği sürdürmek istediklerini aktardı.

Kaczynski, "Hiçbir şekilde Polexit olmayacak. Bu, bugüne kadar bize karşı birçok defa kullanılan bir propaganda." ifadelerini kullandı.

Hükümetin, ülkenin geleceğini AB'de gördüğünü aktaran Kaczynski, AB'nin şimdi bir kriz dönemi yaşadığını ve partisinin bu krizin çözümü için kararlı bir duruş sergilediğini savundu.

Kaczynski, Almanya başta olmak üzere bazı güçlü ülkelerin AB'yi araç olarak kullandığını ve bunun, "üye ülkelerin eşitlik ilkesini ihlal ettiğini" öne sürdü.

Tüm üye ülkelerin AB'nin Temel Sözleşmelerine uyması gerektiğine de dikkati çeken Kaczynski, partisi PiS'nin, AB'nin geleceğine yönelik net fikirlere sahip olduğunu kaydetti.

AA / Mehmet Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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