Son dakika haber | Polonya'dan Rusya'nın 3 Avrupalı diplomatı sınır dışı etme kararına tepki

Son dakika haberler: Polonya, "Rusya'nın Polonyalı bir diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek sınır dışı etme kararının, iki ülke arasında gergin olan ikili ilişkileri daha da olumsuz yönde etkileyeceği" uyarısında bulundu.

Polonya, "Rusya'nın Polonyalı bir diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek sınır dışı etme kararının, iki ülke arasında gergin olan ikili ilişkileri daha da olumsuz yönde etkileyeceği" uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Polonya Konsolosluğunda görevli bir diplomatın istenmeyen kişi ilan edilerek sınır dışı edilme kararının endişeyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, Rusya'nın, aralarında Polonyalı konsolosluk çalışanının da bulunduğu 3 yabancı diplomatın Rus Muhalif Aleksey Navalnıy'a destek gösterilerine katıldıklarını iddia ederek bu yönde karar aldığı anımsatıldı.

Rusya'nın Varşova Büyükelçisi arandı

Rusya'nın bu tutumu karşısında Dışişleri Bakanlığının Rusya'nın Varşova Büyükelçisini arayarak, söz konusu diplomatın Viyana Sözleşmesi kapsamında faaliyetlerini sürdürdüğünün ifade edildiği de aktarıldı.

Açıklamada, "Rusya Federasyonunun aldığı bu kararın iki ülke ilişkilerindeki gerginliği daha da derinleştireceğinden endişe duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a destek için yapılan yasa dışı protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle Almanya, Polonya ve İsveç büyükelçiliklerinden 3 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan