Son dakika haber! Polonya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 954 can kaybı yaşandı

Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasının etkili olduğu Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Polonya'da son 24 saatte virüs kaynaklı 954 kişi hayatını kaybederken bunun ülkedeki en yüksek can kaybı oranı olduğu duyuruldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasının etkili olduğu Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Polonya'da son 24 saatte virüs kaynaklı 954 kişi hayatını kaybederken bunun ülkedeki en yüksek can kaybı oranı olduğu duyuruldu.

Polonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüsün görüldüğü Mart 2020'den itibaren ülkedeki en yüksek günlük ölü sayısının kaydedildiği bildirildi.

Avrupa'da salgının en çok etkilediği ülkelerden biri olan Polonya'da 27 bin 887 yeni vaka görülürken toplam vaka sayısı 2 milyon 499 bin 507'ye çıktı.

Yaklaşık 38 milyon nüfuslu ülkede virüs kaynaklı can kaybı sayısı 56 bin 659'a yükselirken son 24 saatte 954 ölümle en yüksek sayı kayıtlara geçti.

Çekya'da Rus ve Çin aşıları tartışması

Çekya'da Rus ve Çin aşılarına karşı tutumuyla bilinen önceki Sağlık Bakanı Jan Blatny'nin yerine getirilen yeni Bakan Pert Arenberger, söz konusu aşılara ilişkin Ulusal İlaç Kontrol Enstitüsü Başkanı Irena Storova ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada bu aşılara ilişkin klinik testlerin ülkede yapılmasını önerdi.

Arenberger, Çekya'da çok sayıda kişinin Rus ve Çin aşılarını kullanmak istediğini ileri sürdü.

Uzmanlar, dün göreve başlayan yeni Bakan Arenberger'in Rus ve Çin aşılarına karşı daha ılımlı bir yaklaşıma sahip olduğu için bu göreve getirildiği değerlendirmesinde bulunuyor.

Çekya'da son 24 saatte 7 bin 15 yeni vaka görülürken toplam vaka sayısı 1 milyon 567 bin 848'e, virüs kaynaklı can kaybı ise 56 artışla 27 bin 466'ya yükseldi.

Avusturya'dan AstraZeneca ile devam kararı

Avusturya'nın doğusunda yer alan Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland eyaletlerinde 1 Nisan'da başlayan ve 11 Nisan'da sona ermesi öngörülen karantina 18 Nisan'a uzatılırken birçok Avrupa ülkesinde tartışmalara yol açan Oxford-AstraZeneca aşısının ülkede kullanılmaya devam edileceği bildirildi.

Ülkede bir günde 2 bin 906 yeni vaka görüldü. Toplam vaka sayısının 568 bin 914'e yükseldiği Avusturya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 artışla 9 bin 586'ya çıktı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan